Rahasia Macron Isolasi Hamas?

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian berita internasional paling hangat hari ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pengakuan negara Palestina sebagai langkah efektif mengisolasi Hamas. Pernyataan ini disampaikan Macron dalam wawancara dengan Channel 12 Israel, Kamis (18/9), menegaskan kecamannya atas serangan Israel di Gaza. Macron menilai pengakuan tersebut akan menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina tak terkait dengan Hamas.

Berita lain yang tak kalah penting, Senator AS Bernie Sanders, untuk pertama kalinya secara terbuka menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Pernyataan kontroversial ini disampaikan Sanders melalui tulisan opini di situs resminya, Rabu (17/9), mengutip bukti dari pakar hukum internasional dan organisasi HAM.

Amerika Serikat kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata di Gaza. Resolusi yang didukung 14 negara anggota DK PBB tersebut, menuntut gencatan senjata tanpa syarat, pembebasan sandera, dan pencabutan pembatasan bantuan ke Gaza. AS menolak resolusi tersebut, Kamis (18/9).

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menolak bantuan militer senilai US$ 400 juta untuk Taiwan. Penolakan ini, dilaporkan The Washington Post, terkait perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan dengan China.

Kasus penemuan bangkai harimau Malaya di bagasi mobil di Malaysia juga menyita perhatian. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan berujung pada penangkapan tiga tersangka yang tak dapat menunjukkan izin kepemilikan bangkai hewan dilindungi tersebut.