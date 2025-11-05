Putin Kejutkan Dunia: Rusia Kembangkan Rudal Nuklir Super Cepat!

Internationalmedia.co.id – Presiden Rusia Vladimir Putin membuat pengumuman mengejutkan terkait pengembangan rudal jelajah bertenaga nuklir generasi terbaru. Rudal yang diklaim memiliki kecepatan tiga kali lipat kecepatan suara ini menjadi sorotan dunia.

Dalam upacara pemberian penghargaan negara di Kremlin, Putin mengungkapkan bahwa pengembangan rudal jelajah bertenaga nuklir generasi berikutnya telah dimulai. "Kecepatannya akan tiga kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara, dan di masa depan, bahkan akan menjadi hipersonik," tegas Putin, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (5/11/2025).

Putin juga menambahkan bahwa Rusia sedang mengembangkan "senjata-senjata generasi baru" yang didasarkan pada unit daya serupa dengan yang digunakan pada Burevestnik dan Poseidon. Pengembangan Burevestnik disebut Putin sebagai sesuatu yang memiliki makna "bersejarah" bagi rakyat Rusia dan untuk "memastikan keamanan dan keseimbangan strategis untuk beberapa dekade mendatang".

Menariknya, Putin mengklaim bahwa sebuah kapal NATO berada di area lokasi uji coba Burevestnik pada 21 Oktober lalu, namun Moskow "tidak mengganggu operasinya". Ia menegaskan bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain dan mengembangkan potensi nuklirnya seperti negara-negara berkekuatan nuklir lainnya.

"Tahun ini, kita akan mengerahkan sistem rudal balistik antarbenua Sarmat untuk uji coba tempur, dan tahun depan, untuk tugas tempur," imbuh Putin. Bulan lalu, Putin mengumumkan bahwa Rusia telah menyelesaikan "uji coba yang menentukan" untuk Burevestnik. Kepala Staf Umum Valery Gerasimov menyebut rudal tersebut mampu mengudara selama 15 jam dengan jarak tempuh 14.000 kilometer. Putin menyebut Burevestnik sebagai senjata yang "unik" dan memiliki "jangkauan tak terbatas".