Purwokerto Geger Tribun Roboh

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang gelaran Speed Fest #2, Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drift Seri ke-3 Tahun 2026 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (26/7) sore. Tribun VIP yang dipadati penonton tiba-tiba ambruk, menyebabkan sedikitnya 75 orang mengalami luka-luka dan memicu kepanikan massal di lokasi acara.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengonfirmasi jumlah korban luka-luka mencapai 75 orang, baik luka ringan maupun berat. Para korban segera dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. "Total korban luka berat dan ringan sebanyak 75 orang. Selain 3 RS tadi juga ke Geriatri, Margono, Ananda," ujar Sadewo saat dimintai konfirmasi oleh internationalmedia.co.id pada Senin (27/7/2026).

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah penanganan intensif bagi para korban yang masih menjalani perawatan. Bupati Sadewo menyatakan tengah berkeliling ke seluruh rumah sakit untuk memantau kondisi korban secara langsung, mengajak serta tim penyelenggara acara. Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (26/7), setelah sebelumnya dilaporkan bahwa tribun VIP tersebut sempat beberapa kali bergoyang saat menampung kepadatan penonton, menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar keamanan dan kelayakan struktur.