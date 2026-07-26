Api Misterius Landa Hotel Elit Jakarta

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran hebat melanda sebuah hotel di kawasan elit Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu malam menjelang Senin dini hari. Peristiwa ini memicu pengerahan besar-besaran unit pemadam kebakaran, dengan setidaknya 18 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang berkobar.

Api diketahui pertama kali muncul di lantai 7 bangunan hotel tersebut. Insiden ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 22.43 WIB pada Minggu (26/7/2026). Petugas call center Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan membenarkan kejadian ini saat dihubungi pada Senin (27/7/2026) pukul 00.50 WIB. Begitu laporan diterima dari masyarakat, tim pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih menjadi misteri dan dalam tahap penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang. Namun, kabar baiknya, petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden yang cukup menghebohkan ini. Kobaran api yang sempat membuat panik berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 00.21 WIB, Senin dini hari, berkat kesigapan petugas di lapangan.

Meskipun api telah berhasil dikendalikan, insiden ini meninggalkan tanda tanya besar mengenai standar keamanan dan prosedur darurat di fasilitas publik seperti hotel. Pihak berwenang diharapkan segera merilis hasil penyelidikan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai penyebab pasti dan langkah-langkah pencegahan di masa mendatang.