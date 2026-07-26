Pulo Gadung Mencekam Dua Nyawa Terenggut Api

Internationalmedia.co.id – News melaporkan sebuah insiden tragis menimpa warga Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Minggu malam. Dua orang dinyatakan meninggal dunia setelah rumah yang mereka huni di kawasan Kayu Putih ludes dilalap si jago merah. Peristiwa nahas ini terjadi di Jalan Pulo Mas Utara 2B, mengguncang ketenangan malam dengan kobaran api yang mematikan.

Api mulai terlihat sekitar pukul 19.31 WIB. Menurut kesaksian warga sekitar, kejadian bermula dari suara dentuman keras yang menyerupai ledakan, memecah keheningan malam. Tak lama berselang, kobaran api sudah terlihat membesar dan dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah, membuat panik warga setempat yang berusaha memberikan pertolongan awal.

Mendapatkan laporan darurat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur segera mengerahkan kekuatan penuh. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran beserta unit pendukung, didukung oleh 45 personel tanggap darurat, langsung meluncur ke lokasi kejadian. Mereka berjibaku memadamkan api yang terus berkobar, berjuang mengendalikan situasi agar tidak meluas ke bangunan lain.

Setelah perjuangan panjang, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 21.21 WIB. Namun, duka mendalam menyelimuti lokasi kejadian dengan ditemukannya dua korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan oleh internationalmedia.co.id, penyebab pasti kebakaran yang menewaskan dua orang tersebut serta total kerugian materiil masih dalam tahap penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Masyarakat berharap agar insiden tragis ini segera terungkap penyebabnya.