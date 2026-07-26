Pemandangan Tak Terduga di Pernikahan Putra Boy Thohir

Sebuah pemandangan menarik terekam saat Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara sakral akad dan resepsi pernikahan putra dari pengusaha terkemuka Garibaldi Thohir, Gamma Abdurrahman Thohir, dengan Keelie Gunawan Susilo di Jakarta. Dalam momen tersebut, Prabowo Subianto tampak duduk akrab di samping Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kehadiran dua pemimpin negara ini menjadi sorotan utama.

Melalui akun Instagram pribadinya, Prabowo Subianto mengonfirmasi kehadirannya. "Hari ini saya bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Presiden Republik Indonesia ke-7 menghadiri akad dan resepsi pernikahan putra dari Bapak Garibaldi Thohir yaitu Gamma Abdurrahman Thohir dengan Keelie Gunawan Susilo di Jakarta," tulis Prabowo, seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Senin.

Tak lupa, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat dan doa tulusnya kepada kedua mempelai. "Selamat menempuh hidup baru kepada Gamma dan Keelie. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah," ujarnya.

Acara yang penuh kemeriahan ini turut dihadiri oleh deretan pejabat publik dan tokoh nasional penting lainnya. Terlihat hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kehadiran mereka menambah semarak suasana dan menunjukkan eratnya hubungan antar-tokoh bangsa dalam momen kebahagiaan keluarga Thohir.