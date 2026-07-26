Geber Motor Berujung Maut di Menteng

Sebuah insiden tragis mengguncang kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ketika bentrokan berujung maut menewaskan satu orang. Peristiwa memilukan ini, yang berawal dari cekcok sepele di sebuah warung nasi uduk, kini tengah diselidiki pihak berwajib. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kepolisian telah mengungkap kronologi lengkapnya.

Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung, pemicu bentrokan bermula pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Pihaknya menerima laporan mengenai keributan yang diawali oleh dua pengendara sepeda motor. Kedua pemotor tersebut dilaporkan menggeber-geber kendaraannya dengan suara bising di sekitar area penjualan nasi uduk di Jalan Matraman Dalam. Tindakan tersebut, yang juga mengakibatkan gerobak nasi uduk terdampak dan rusak, sontak memancing kemarahan warga setempat.

Teguran dari warga yang merasa terganggu oleh kebisingan knalpot justru tidak diterima oleh kedua pemotor tersebut. Alih-alih meredakan situasi, mereka malah memanggil lima rekan lainnya untuk kembali ke lokasi. Kedatangan rombongan ini kemudian memicu keributan yang lebih besar, bahkan mengakibatkan perusakan beberapa unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemukulan terhadap seorang warga.

Ketegangan yang memuncak di Matraman Dalam kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak, berubah menjadi aksi saling lempar batu. Akibat insiden ini, dua orang dilaporkan terluka parah dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) oleh pihak kepolisian. Kapolres Reynold dengan berat hati mengonfirmasi bahwa salah satu korban berinisial K, berusia 23 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Sementara korban lainnya, berinisial DS, masih menjalani perawatan medis.

Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat kini tengah mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi seluruh pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan. Insiden ini menjadi pengingat tragis akan pentingnya toleransi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.