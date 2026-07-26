Jalan Tambak Jakarta Pusat Pasca Bentrokan Maut Ini Kondisinya

Situasi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, kini terpantau kondusif setelah insiden bentrokan maut yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu pagi (26/7/2026). Aparat kepolisian bersama personel TNI dikerahkan secara masif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi gejolak pasca-kejadian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga stabilitas. Dikutip dari pernyataan resmi, Reynold menjelaskan bahwa Polres Jakarta Pusat, Polsek Menteng, Kodim 0501/Jakarta Pusat, didukung penuh oleh Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, telah bersiaga di lokasi. "Kami melakukan pengamanan intensif untuk menciptakan situasi yang benar-benar kondusif di Jalan Tambak, Menteng," ujar Reynold.

Reynold merinci kronologi kejadian, di mana bentrokan pecah sekitar pukul 10.00 WIB. Pemicunya adalah perselisihan antara sekelompok individu dengan warga Matraman. Eskalasi konflik kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak, diwarnai aksi saling lempar batu yang memanas. Insiden tragis ini mengakibatkan dua korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sayangnya, seorang pria berinisial K (23) dinyatakan meninggal dunia, sementara korban lainnya masih dalam penanganan medis intensif.

Hingga malam hari, Kombes Reynold memastikan bahwa kondisi di lapangan telah aman dan terkendali sepenuhnya. "Kami berkomitmen penuh untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga, khususnya di area Tambak, Matraman, dan Menteng," tegasnya. Ia menambahkan, patroli keamanan akan terus diintensifkan. Pihak berwenang juga siap menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang berpotensi memicu gangguan ketertiban publik, sebagai bagian dari upaya preventif.

Lebih lanjut, Reynold mengungkapkan bahwa proses penyelidikan mendalam terkait akar penyebab bentrokan masih terus bergulir. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Penegakan hukum akan kami jalankan secara imparsial, memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik dari sisi warga maupun kelompok yang terlibat dalam insiden ini," pungkasnya, menekankan prinsip keadilan.