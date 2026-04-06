Presiden Trump Menghilang Gedung Putih Angkat Bicara

Washington DC – Sebuah desas-desus menghebohkan publik Amerika Serikat dan dunia maya. Presiden AS Donald Trump dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed, Maryland, menjelang perayaan Paskah. Namun, Gedung Putih segera membantah keras kabar tersebut, menegaskan bahwa sang Presiden tetap beraktivitas dan bekerja di Gedung Putih sepanjang akhir pekan Paskah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan.

Rumor yang menyebar cepat secara daring dan menjadi viral di berbagai platform media sosial pada akhir pekan lalu menyebutkan bahwa Trump, yang kini berusia 79 tahun, dirawat di Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed pada Sabtu (4/4) waktu setempat. Gelombang spekulasi ini begitu kuat hingga pencarian daring dengan kata kunci "Trump Walter Reed" dan "Trump hospital" sempat menjadi topik paling dicari di Google, dengan lebih dari setengah juta pencarian, dan tetap aktif hingga Minggu (5/4) pagi.

Menanggapi derasnya arus spekulasi, seorang juru bicara Gedung Putih, seperti dilansir PEOPLE, merujuk pada unggahan Direktur Komunikasi Gedung Putih Steve Cheung di media sosial. Dalam postingannya, Cheung dengan tegas menyatakan, "Tidak pernah ada Presiden yang bekerja lebih keras untuk rakyat Amerika daripada Presiden Trump. Pada akhir pekan Paskah ini, dia telah bekerja tanpa henti di Gedung Putih dan Kantor Oval. Semoga Tuhan memberkatinya." Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran publik.

Spekulasi mengenai keberadaan Trump mulai mencuat pada Sabtu (4/4) pagi, ketika Gedung Putih mengumumkan pembatalan konferensi pers siang hari itu, sekitar pukul 11.08 waktu setempat. Pembatalan ini mengindikasikan bahwa Trump tidak akan tampil di depan publik lagi pada hari tersebut. Sejak pidatonya pada Rabu (1/4) malam mengenai perang melawan Iran, Trump memang belum terlihat di hadapan publik dan diketahui tetap berada di Washington DC, tidak pergi ke Mar-a-Lago seperti biasanya, yang semakin memicu tanda tanya.

Kecurigaan semakin memuncak ketika beberapa pengguna media sosial mulai memposting tentang penutupan jalan dan potensi pembatasan penerbangan di sekitar Rumah Sakit Militer Walter Reed, fasilitas medis utama yang ditunjuk untuk perawatan Presiden AS. Meskipun informasi penutupan jalan dan pembatasan penerbangan ini belum diverifikasi secara resmi oleh pihak berwenang, hal tersebut cukup memicu imajinasi publik dan memperkuat narasi rumor.

Gedung Putih juga secara resmi menanggapi spekulasi yang beredar melalui akun media sosial X, Rapid Response 47, akun cepat tanggap resmi milik Gedung Putih. Mereka menyebut rumor tersebut sebagai "teori konspirasi tidak masuk akal." Dalam unggahannya, Rapid Response 47 menulis, "Kaum liberal yang gila mengarang teori konspirasi tidak masuk akal ketika @POTUS tidak berbicara kepada pers selama 12 jam. (Mereka tidak mengatakan apa pun ketika (mantan Presiden Joe) Biden secara rutin tidak berbicara kepada pers selama 12 hari)." Unggahan itu ditutup dengan penegasan, "Jangan takut! Presiden Trump benar-benar tidak pernah berhenti bekerja."

Hingga saat ini, tidak ada foto, sumber terkonfirmasi, atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Trump dirawat di rumah sakit. Video atau foto yang beredar secara daring juga tidak terverifikasi keasliannya atau merupakan daur ulang dari peristiwa masa lalu, menunjukkan bahwa rumor tersebut belum memiliki dasar yang kuat.