Prabowo Wong Buka Era Baru Ini Detailnya

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta. Sebuah terobosan signifikan terukir dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Senin kemarin di Istana Merdeka, Jakarta, berhasil menyepakati 26 kerja sama konkret yang akan mempererat kemitraan strategis kedua negara di berbagai sektor vital. Kesepakatan ini menandai babak baru yang lebih mendalam dan luas dalam kolaborasi regional.

Dari total capaian tersebut, 18 di antaranya merupakan kerja sama antarpemerintah (Government-to-Government/G2G), sementara 8 lainnya terjalin antara sektor bisnis (Business-to-Business/B2B). Presiden Prabowo Subianto, usai menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan dokumen strategis, menegaskan bahwa hasil pertemuan ini merefleksikan semakin eratnya ikatan kedua negara. "Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerja sama kita," ujar Prabowo, menyoroti pentingnya kolaborasi ini bagi masa depan.

Kerja sama antarpemerintah mencakup spektrum yang sangat beragam, menunjukkan komitmen kedua negara terhadap pembangunan holistik. Bidang-bidang seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, riset dan inovasi, lingkungan hidup, serta keselamatan nuklir menjadi fokus utama. Tak hanya itu, sektor kesehatan, kepemudaan dan olahraga, teknologi finansial, pendidikan, konektivitas udara, pengembangan kawasan industri, hingga energi baru terbarukan turut masuk dalam daftar prioritas yang disepakati.

Di ranah bisnis, delapan kesepakatan yang dipertukarkan di hadapan kedua pemimpin menunjukkan komitmen kuat sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk Laporan Bersama Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral, Pernyataan Bersama Ketahanan Rantai Pasok, serta MoU untuk Kolaborasi Kredit Karbon di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris. Kerja sama pertahanan juga diperbarui. Lebih lanjut, ada peta jalan untuk mempercepat perdagangan listrik lintas batas, MoU B2B antara Danantara dengan Keppel, Singapore Energy Interconnections, dan Sembcorp, serta MoU Kerja Sama Digital Strategis antara Telkom dan Economic Development Board of Singapore. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersama Singapore Business Federation (SBF) menyepakati MoU Trade AI Advisor, menandakan era baru dalam pemanfaatan teknologi untuk perdagangan.

Perdana Menteri Lawrence Wong, dalam pernyataannya, mengungkapkan apresiasinya atas pertemuan yang berlangsung "dari hati ke hati" dengan Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa hubungan khusus antara Indonesia dan Singapura didasari oleh ikatan yang erat, saling percaya, menghormati, dan memahami. "Singapura memiliki keyakinan penuh pada masa depan Indonesia. Kami ingin Indonesia berhasil karena masa depan kita terkait erat," kata PM Wong, sembari menegaskan komitmen Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Investasi ini, menurutnya, tidak hanya berupa aliran modal, tetapi juga menciptakan bisnis, industri hilir, infrastruktur digital, peluang, dan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Keseluruhan 26 kesepakatan ini menegaskan posisi Indonesia dan Singapura sebagai mitra strategis yang tak terpisahkan. Dengan fondasi kerja sama yang semakin kokoh di berbagai lini, baik pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan stabilitas regional yang berkelanjutan bagi kedua negara dan kawasan.