Misteri Kematian Usai Rumah Hantu Wahana Disegel

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebuah insiden tragis menyelimuti Apollo Supermall di Tulungagung setelah seorang pengunjung wanita meninggal dunia tak lama usai keluar dari wahana rumah hantu. Korban, yang diidentifikasi berinisial BNW (39), warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, mengalami kondisi kritis setelah mengalami ketakutan hebat di dalam wahana tersebut. Akibat peristiwa mengejutkan ini, pihak pengelola Apollo Supermall telah menghentikan sementara operasional wahana rumah hantu demi kepentingan penyelidikan.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Rabu (29/7/2026), memicu respons cepat dari aparat kepolisian. Menurut informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id, tim kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta visum luar terhadap jenazah korban untuk mencari tahu penyebab pasti kematian.

Dalam upaya mendukung proses investigasi, kepolisian telah berkoordinasi dengan manajemen Apollo Supermall. Hasil koordinasi ini menghasilkan keputusan untuk menutup sementara wahana rumah hantu. Penutupan ini bersifat sementara dan akan berlangsung hingga seluruh rangkaian penyelidikan selesai, serta polisi mendapatkan gambaran utuh dan jelas mengenai insiden tragis yang menimpa BNW.

Kronologi kejadian bermula ketika korban datang ke Apollo Supermall bersama anaknya. BNW kemudian memutuskan untuk memasuki wahana rumah hantu, sementara anaknya menunggu di luar. Sekitar lima menit berselang, korban keluar dari wahana tersebut bersama pengunjung lain dalam kondisi yang sangat ketakutan, bahkan berlari. Setelah keluar, BNW sempat duduk di sebuah kursi dekat pintu wahana, namun tak lama kemudian, kondisinya mendadak memburuk secara drastis.

Kasihumas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdiyanto, membenarkan detail kejadian tersebut. "Sekitar lima menit kemudian korban keluar dari wahana, kemudian duduk sesaat di kursi di dekat pintu," jelas Iptu Nanang, menggambarkan momen-momen kritis sebelum kondisi korban memburuk. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta di balik kematian tragis ini.