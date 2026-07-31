Peta Pimpinan Polres Bergeser

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah strategis dengan merotasi sejumlah pucuk pimpinan di empat belas polres dan polresta di berbagai wilayah Indonesia. Pergeseran posisi ini, yang merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, resmi diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1584/VII/KEP./2026, tertanggal Jumat, 31 Juli 2026. Wilayah yang terdampak rotasi ini membentang luas, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga ke ujung timur Papua.

Langkah mutasi ini lazim dilakukan dalam tubuh Polri sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia untuk penyegaran organisasi, peningkatan kapabilitas, serta adaptasi terhadap dinamika tantangan keamanan di setiap daerah. Penempatan personel baru diharapkan dapat membawa perspektif segar dan inovasi dalam pelayanan publik serta penegakan hukum. Dari total empat belas posisi yang dirotasi, cakupan geografisnya sangat luas, menandakan perhatian menyeluruh terhadap kinerja kepolisian di berbagai tingkatan.

Berikut adalah rincian lengkap empat belas kapolres dan kapolresta yang mengalami pergeseran posisi, mencakup area vital dari Sumatera hingga Papua, seperti yang dilaporkan oleh internationalmedia.co.id:

Kapolresta Kendari (Polda Sultra): Kombes Pol Safi’i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H., kini menjabat menggantikan Kombes Pol Edwin Louis Sengka, S.I.K., M.Si. Kapolres Musi Banyuasin (Polda Sumsel): AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H., mengambil alih posisi dari AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K. Kapolres Ogan Komering Ulu Timur (Polda Sumsel): AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., ditunjuk sebagai kapolres baru, menggantikan AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H. Kapolres Asahan (Polda Sumut): AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., kini memimpin, menggantikan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. Kapolres Way Kanan (Polda Lampung): AKBP Ramadhona, S.H., S.I.K., resmi menjabat, menggantikan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K. Kapolres Lubuk Linggau (Polda Sumsel): AKBP Catur Erwin Setiawan, S.I.K., M.H., mengambil alih tongkat kepemimpinan dari AKBP Adithia Bagus Arjunadi, S.H., S.I.K., M.I.K. Kapolres Pesisir Barat (Polda Lampung): AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., kini bertugas menggantikan AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. Kapolres Purworejo (Polda Jateng): AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A., ditunjuk sebagai kapolres baru, menggantikan AKBP Windy Syafutra, S.H., S.I.K., M.Med.Kom. Kapolres Sorong Selatan (Polda Papua Barat Daya): AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H., kini menjabat, menggantikan AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K. Kapolres Tambrauw (Polda Papua Barat Daya): AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H., mengambil alih posisi dari AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H. Kapolres Sorong (Polda Papua Barat Daya): AKBP Jems Oktovianus Tegay, S.I.K., resmi menjabat, menggantikan AKBP Edmn Parsaoran, S.I.K., M.I.K. Kapolres Raja Ampat (Polda Papua Barat Daya): AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H., kini memimpin, menggantikan AKBP Jems Oktovianus Tegay, S.I.K. Kapolres Maybrat (Polda Papua Barat Daya): AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M., ditunjuk sebagai kapolres baru, menggantikan Kompol Ruben Obed Kbarek, S.H., S.I.K., M.H. Kapolres Padang Pariaman (Polda Sumbar): AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K., kini menjabat menggantikan AKBP Ahmad Faisol Amir, S.I.K., M.Si.

Pergeseran kepemimpinan ini diharapkan dapat memberikan energi baru dan peningkatan efektivitas dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan adanya penyegaran ini, Polri terus berupaya untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri.