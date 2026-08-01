Gelapnya Malam Bandung Barat Terbongkar

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, baru-baru ini menyapa langsung masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dalam masa resesnya. Kunjungan ini mengungkap berbagai permasalahan mendesak, mulai dari minimnya penerangan jalan umum (PJU), ketahanan pangan, hingga isu kesehatan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kegiatan reses ini menjadi jembatan penting bagi wakil rakyat untuk mendengar aspirasi warga secara langsung.

Rajiv menekankan bahwa masa reses adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk kembali ke tengah-tengah konstituen, menyerap keluhan tanpa sekat. "Momentum reses sangat krusial bagi saya untuk kembali hadir bersilaturahmi dan menyerap langsung seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tanpa jarak. Semua masukan ini akan menjadi modal utama saya dalam menjalankan fungsi representasi di Senayan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Sabtu (1/8/2026).

Sejak 22 Juli 2026, Rajiv aktif berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia berdialog dengan kelompok tani, bertemu mahasiswa, dan meninjau langsung infrastruktur pertanian. Langkah ini diambil untuk memastikan dukungan yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan, khususnya di sektor pertanian. "Saya harus memastikan masyarakat Bandung Barat mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia, serta harus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Salah satu sorotan utama dalam rangkaian reses adalah keluhan mengenai PJU. Saat berdiskusi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bandung Barat, seorang mahasiswi menyampaikan keresahan warga akan gelapnya beberapa wilayah pada malam hari, yang berpotensi meningkatkan kerawanan. Rajiv mengapresiasi kepekaan mahasiswa tersebut. Ia berjanji akan segera mengkoordinasikan masalah penerangan jalan ini dengan instansi terkait. "Kepekaan generasi muda terhadap lingkungan tempat mereka mengabdi ini memberikan energi positif tersendiri bagi saya. Aspirasi terkait penerangan jalan ini menjadi catatan penting yang akan segera saya koordinasikan, karena keamanan dan kenyamanan warga adalah hal yang utama. Tetap semangat mengabdi untuk masyarakat, teman-teman mahasiswa," imbuhnya.

Selain PJU, Rajiv juga bersilaturahmi dengan warga Desa Ganjarsabar, Kecamatan Nagreg, untuk menyerap aspirasi seputar ketahanan pangan dan kesehatan. Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pangan dan agromaritim, ia aktif mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi, sekaligus mendukung sektor perikanan nasional. "Reses bukan hanya menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan edukasi dan kepedulian terhadap kesehatan serta ketahanan pangan masyarakat. Mari bersama kita bangun kesadaran masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi yang baik bagi keluarga, sekaligus mendukung potensi perikanan Indonesia," jelasnya.

Rajiv menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi rakyat agar terwujud dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata. "Terus hadir, terus mendengar, dan terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena amanah sebagai wakil rakyat adalah tanggung jawab untuk bekerja nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.