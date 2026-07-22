Pimpinan Penting Ini Pamit dari Jabatan Kondisi Kesehatan Jadi Sorotan

Jakarta, Internationalmedia.co.id – News – Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, secara resmi telah mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Keputusan berat ini diambil Nanik Deyang demi fokus menjalani serangkaian pengobatan untuk kondisi jantung yang dideritanya.

Informasi mengenai pengunduran diri Nanik Deyang ini disampaikan langsung oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan. Melalui akun Instagram resminya pada Rabu (22/7/2026), Dirgayuza mengonfirmasi bahwa Nanik Deyang telah berpamitan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Dirgayuza, seperti dikutip internationalmedia.co.id.

Nanik S Deyang dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai bidang, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional. BGN sendiri merupakan lembaga krusial yang bertugas merumuskan kebijakan dan program strategis terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Pengunduran dirinya tentu akan menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya peran BGN dalam upaya mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting. Publik kini menanti siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di lembaga vital ini.