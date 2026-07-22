Istana Jakarta Pagi Ini Ada Perubahan

Internationalmedia.co.id – News – Pagi ini, suasana di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta tampak berbeda dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara penting, yakni pelantikan ribuan calon perwira remaja (capaja) TNI dan Polri dalam gelaran Prasetya Perwira (Praspa). Akibat kegiatan kenegaraan ini, sejumlah ruas jalan utama menuju kawasan Istana diberlakukan pengalihan arus lalu lintas sementara.

Upacara Praspa merupakan momen puncak bagi para lulusan akademi militer dan kepolisian, menandai dimulainya karier mereka sebagai perwira negara. Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, agenda pelantikan ini direncanakan dimulai tepat pukul 08.00 WIB. "Besok, sesuai dengan agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 08.00 WIB," ujar Prasetyo Hadi pada Selasa (21/7) kemarin. Ia menambahkan, jumlah capaja yang akan dilantik secara langsung oleh Presiden diperkirakan mencapai 1.500 orang, meskipun angka pastinya masih dalam konfirmasi akhir.

Pengalihan arus lalu lintas menjadi perhatian utama bagi pengendara yang melintas di sekitar pusat kota. Berdasarkan pantauan dari TMC Polda Metro Jaya pada Rabu (22/7/2026) pagi, Jalan Veteran 3 menjadi salah satu titik yang diberlakukan penutupan sementara. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat terlihat bersiaga di lokasi, memasang pembatas jalan berwarna oranye untuk mengarahkan kendaraan. Meski demikian, situasi arus lalu lintas di sekitar Jalan Djuanda dan Jalan Veteran Raya dilaporkan terpantau ramai lancar.

Selain itu, pengalihan juga diterapkan di area Silang Monas Timur. Kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Timur yang biasanya menuju Jalan Medan Merdeka Utara, kini dialihkan sementara menuju Jalan Perwira. "06.20 Anggota Sat Lantas Jakarta Pusat melakukan pengalihan sementara arus lalu-lintas di Silang Monas Timur, untuk kendaraan dari arah Jl. Medan Merdeka Timur yang menuju Jl. Medan Merdeka Utara sementara dialihkan menuju Jl. Perwira," demikian informasi yang disampaikan TMC Polda Metro Jaya dan dikutip oleh internationalmedia.co.id.

Langkah pengalihan arus ini diambil demi memastikan kelancaran dan keamanan jalannya upacara kenegaraan yang sakral tersebut. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif atau menggunakan transportasi publik jika berencana melintasi area tersebut pada pagi hari ini. Kesiapan petugas di lapangan diharapkan dapat meminimalisir dampak kemacetan yang mungkin terjadi akibat penutupan dan pengalihan arus, sehingga acara pelantikan perwira remaja TNI-Polri dapat berjalan dengan khidmat dan tertib.