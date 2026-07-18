Monas Malam Ini Berbeda Wajib Tahu Info Penting

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta bersiap menyambut gelaran akbar yang dinanti-nanti! Konser Akbar Monas 2026 akan memeriahkan Silang Merdeka Tenggara Monumen Nasional malam ini, Sabtu, 18 Juli 2026. Demi memastikan kelancaran acara dan kenyamanan publik, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah merancang skema rekayasa lalu lintas khusus yang akan berlaku mulai pukul 18.30 hingga 21.00 WIB.

Mengutip informasi dari akun Instagram resmi @dishubdkijakarta yang juga diulas oleh internationalmedia.co.id, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional di beberapa ruas jalan vital. Fokus utama adalah Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Utara hingga Jalan Silang Merdeka Tenggara, area yang menjadi pusat kegiatan konser. Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk memperhatikan perubahan ini dan merencanakan perjalanan mereka agar terhindar dari potensi kepadatan.

Untuk meminimalisir dampak kemacetan, Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan rute-rute alternatif bagi pengendara. Bagi lalu lintas yang datang dari arah Utara, Selatan, maupun Timur, disarankan untuk menggunakan jalur-jalur pengalihan yang akan diarahkan oleh petugas di lapangan. Sementara itu, bagi pengendara dari arah Barat (misalnya dari Tanah Abang) yang hendak menuju Timur (seperti Tugu Tani), dapat mempertimbangkan Jalan Jati Baru Raya dilanjutkan ke Jalan Kebon Sirih, dan seterusnya, sesuai arahan petugas.

Tidak hanya itu, untuk kemudahan akses penonton, tersedia delapan titik lokasi parkir yang telah disiapkan di sekitar kawasan Monas. Pengunjung diharapkan memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Sementara itu, layanan operasional Transjakarta akan tetap berjalan normal. Apabila terjadi pengalihan arus lalu lintas secara mendadak, rute Transjakarta akan menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku demi kenyamanan penumpang.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari kanal resmi Dishub DKI Jakarta atau internationalmedia.co.id sebelum berangkat menuju lokasi. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan semua pihak dapat menikmati Konser Akbar Monas 2026 dengan aman, nyaman, dan lancar.