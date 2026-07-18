Microsleep Berujung Petaka di Jagorawi

Sebuah insiden lalu lintas serius terjadi di ruas Tol Jagorawi Km 25, Bogor, Jawa Barat, dini hari tadi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebuah mobil pikap mengalami kecelakaan hebat setelah menabrak truk kontainer. Diduga kuat, insiden ini dipicu oleh pengemudi yang mengalami microsleep, kondisi di mana seseorang tertidur singkat tanpa disadari.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 04.43 WIB tersebut menyebabkan pengemudi pikap mengalami luka-luka. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli, membenarkan dugaan penyebab kecelakaan. "Faktor yang mempengaruhi (karena mengantuk-red)," ujarnya pada Sabtu (18/7/2026).

Kompol Jajuli menjelaskan, kendaraan pikap tersebut sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Cianjur. Saat melaju di lajur 2, pengemudi tiba-tiba kehilangan kesadaran sesaat atau mengalami microsleep. Kondisi ini membuat kendaraan oleng dan tak terkendali, hingga akhirnya menabrak bagian belakang truk kontainer yang nomor polisinya tidak teridentifikasi.

Dampak tabrakan sangat jelas terlihat pada bagian depan mobil pikap yang ringsek parah, terutama di sisi pengemudi. Kaca depan kendaraan juga pecah berserakan, mengindikasikan kuatnya benturan. Pengemudi pikap yang terluka segera mendapatkan penanganan medis.

Insiden ini menjadi pengingat penting akan bahaya mengemudi dalam kondisi mengantuk, bahkan hanya sesaat. Microsleep, meskipun singkat, dapat berakibat fatal dan membahayakan tidak hanya pengemudi itu sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya. Pihak berwenang terus mengimbau agar pengemudi selalu memastikan kondisi fisik prima sebelum melakukan perjalanan jauh demi keselamatan bersama.