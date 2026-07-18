Camat Madiun Viral Main Game Rapat Paripurna

Sebuah insiden yang terekam kamera dan mendadak viral di media sosial baru-baru ini berhasil menyita perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, seorang pejabat publik terlihat asyik bermain game di ponselnya saat berlangsungnya sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Internationalmedia.co.id – News mengonfirmasi, sosok yang menjadi sorotan tersebut adalah Camat Madiun.

Dalam video berdurasi sekitar 18 detik yang tersebar luas, terlihat jelas seorang pria mengenakan jas rapi dan peci hitam. Matanya terpaku pada layar ponsel, di mana sebuah permainan daring sedang dimainkan. Pria tersebut tampak begitu serius dan larut dalam aktivitasnya, mengabaikan jalannya rapat paripurna yang terdengar berlangsung dengan suasana khidmat di sekitarnya.

Sontak, aksi tak pantas pejabat ini menuai gelombang kecaman dari warganet. Berbagai komentar negatif membanjiri lini masa, menyayangkan sikap yang dianggap tidak profesional dan tidak menghargai forum penting tersebut.

Identitas pria yang terekam dalam video tersebut akhirnya terungkap. Ia adalah Muskin Harjoko, Camat Madiun. Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, menyatakan keterkejutannya atas insiden ini. "Itu bukan anggota Dewan, melainkan Camat. Kami semua juga terkejut melihat video yang beredar luas itu," ungkap Purwadi, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.

Konfirmasi serupa juga datang dari Anggota DPRD Madiun lainnya, Anang Sujatno. Ia dengan tegas membantah bahwa individu dalam video tersebut adalah anggota dewan. Anang memastikan, "Bukan, itu bukan anggota DPRD, melainkan Camat Madiun," tegasnya, memperkuat pernyataan sebelumnya. Insiden ini sontak memicu perdebatan luas mengenai etika dan profesionalisme pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.