Penyergapan Subuh Cengkareng Dua Pria Terbukti Bawa Narkoba

Internationalmedia.co.id – News – Ketenangan dini hari di Cengkareng, Jakarta Barat, mendadak terusik oleh operasi kepolisian yang intensif. Dalam razia yang digelar Jumat (10/7/2026) dini hari, dua pria berhasil diamankan setelah kedapatan membawa narkoba, menambah daftar panjang penangkapan terkait penyalahgunaan zat terlarang di wilayah tersebut.

Operasi yang berlangsung sejak pukul 02.00 hingga 05.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Panit Ops Intelkam Polsek Cengkareng, Ipda Nova Anton Hermawan. Sebanyak 16 personel gabungan dikerahkan untuk menyisir sejumlah titik yang diidentifikasi sebagai lokasi rawan kriminalitas di Cengkareng, dengan fokus utama pada pencegahan tindak kejahatan jalanan.

Bukan sekadar penindakan, razia ini merupakan bagian dari strategi preventif kepolisian untuk menekan angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sasaran utamanya adalah mengantisipasi potensi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi begal, hingga tawuran antar kelompok. Petugas di lapangan melakukan pemeriksaan intensif terhadap setiap individu, kendaraan, serta barang bawaan yang dicurigai.

Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengamankan dua pria berinisial ABR dan A. Kecurigaan petugas terbukti saat ditemukan barang bukti narkotika pada keduanya. "Dari tangan ABR, petugas menemukan narkotika jenis sintetis (sinte) yang diakuinya dibeli seharga Rp 50 ribu. Sementara itu, dari A, petugas mendapati plastik klip kecil bekas pakai yang diduga kuat merupakan sisa kemasan narkotika jenis sabu," terang Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah dalam keterangan resminya kepada internationalmedia.co.id.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Selain penegakan hukum, kepolisian juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas. Kapolsek Rahis Fadhlillah menegaskan bahwa razia stasioner semacam ini akan terus digalakkan secara rutin sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mendapati aktivitas yang mencurigakan atau gangguan kamtibmas di lingkungan mereka.