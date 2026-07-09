Ruko Misterius Cipete Disegel Polisi

Internationalmedia.co.id – News – Tim penyidik dari Polda Metro Jaya kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi. Pada Kamis (9/7/2026) malam, sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menjadi target penggeledahan terbaru dalam serangkaian operasi yang sedang berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya kegiatan tersebut saat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 WIB, dengan beberapa di antaranya terlihat mengenakan rompi bertuliskan ‘Kortas Tipikor’, menandakan fokus pada kasus korupsi.

Garis polisi segera terpasang di depan ruko, membatasi area penyelidikan. Sebuah mobil Inafis berwarna oranye juga terlihat terparkir, menambah kesan serius dari operasi ini. Hingga berita ini diturunkan, Kombes Budi Hermanto belum dapat memberikan rincian lebih lanjut, menegaskan bahwa proses pendalaman masih terus dilakukan di lapangan.

Penggeledahan ruko di Cipete ini merupakan kelanjutan dari rentetan operasi serupa yang telah dilakukan Polda Metro Jaya sehari sebelumnya, pada Rabu (8/7). Kala itu, tim penyidik menyasar beberapa lokasi strategis, termasuk sebuah money changer dan kafe de’Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan sebelumnya, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berharga, mulai dari emas batangan hingga mata uang asing (valas) dengan nilai fantastis mencapai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini diketahui terkait dengan tiga kasus dugaan korupsi besar yang tengah diusut.

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pengusutan kasus-kasus ini merupakan joint investigation atau penyelidikan bersama antara Polri dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ketiga kasus tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang menyebabkan blackout, kasus megaskandal ASABRI, serta kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.