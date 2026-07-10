Dari Tukang Sapu Hingga Menteri Ini Profil Lengkapnya

Internationalmedia.co.id – News – Kabar duka menyelimuti kancah politik Tanah Air. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, dikabarkan telah berpulang. Sosok politisi sekaligus pengusaha ini menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta pada Jumat, 10 Juli 2026, sekitar pukul 03.20 WIB. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenalnya.

Rachmat Gobel dikenal luas sebagai figur yang memiliki jejak karir cemerlang, baik di dunia politik maupun bisnis. Pria kelahiran Gorontalo, 3 September 1962 ini, bukan hanya seorang legislator, namun juga seorang konglomerat yang sukses membangun kerajaan bisnisnya. Mari kita selami lebih dalam rekam jejak almarhum.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem, Rachmat Gobel pernah mengemban amanah penting sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, periode 2014-2015. Pengalamannya di eksekutif dan legislatif menunjukkan dedikasinya terhadap pembangunan bangsa.

Almarhum merupakan anak kelima dari pasangan Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan Annie Nento Gobel, yang merupakan pendiri Kelompok Usaha Gobel. Sejak usia muda, Rachmat telah dipersiapkan untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan perusahaan keluarga. Sebuah sumber dari situs resmi Partai NasDem, yang diakses internationalmedia.co.id pada Jumat (10/7/2026), mengungkapkan bahwa ia meniti karir dari bawah, bahkan pernah menjadi tukang sapu pabrik saat masih duduk di bangku SMP, sebelum akhirnya menduduki berbagai posisi manajerial. Ini menunjukkan etos kerja dan ketekunan yang luar biasa.

Pendidikan tinggi ditempuhnya di luar negeri, tepatnya di Chuo University, Tokyo, Jepang, di mana ia berhasil meraih gelar sarjana jurusan Perdagangan Internasional pada usia 24 tahun. Setelah menyelesaikan studinya, Rachmat Gobel memperkaya pengalaman praktisnya dengan mengikuti program magang di Matsushita Group, sebuah konglomerat elektronik terkemuka yang berlokasi dekat Kota Osaka, Jepang.

Pada tahun 1989, dengan bekal ilmu dan pengalaman internasional, Rachmat Gobel kembali ke Tanah Air dan langsung bergabung dengan Kelompok Usaha Gobel. Ia memulai karirnya sebagai Asisten Presiden Direktur di PT National Gobel, perusahaan yang kini dikenal sebagai PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Rencananya, jenazah almarhum Rachmat Gobel akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan, sebelum kemudian diberangkatkan untuk dikebumikan di tanah kelahirannya, Gorontalo.