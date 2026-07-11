Patroli Malam Brimob Ungkap Kejutan Tak Terduga

Komitmen Polri dalam melayani masyarakat kembali terbukti, tak hanya terbatas pada penegakan hukum. Satuan Brimob Polda Metro Jaya, yang dikenal sebagai pasukan elite, juga menunjukkan kesigapan luar biasa dalam aksi kemanusiaan menolong korban kecelakaan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, respons cepat ini ditunjukkan personel Kompi 4 Batalyon B Pelopor saat berpatroli di wilayah Jakarta Utara.

Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (11/7/2026) dini hari. Saat tengah menjalankan patroli rayonisasi kamtibmas, tim Brimob menerima laporan mendesak dari seorang pengemudi ojek online. Laporan itu menginformasikan adanya insiden kecelakaan lalu lintas serius di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok. Tanpa menunda, personel Brimob bersama jajaran Polres Metro Jakarta Utara segera meluncur ke lokasi. Di sana, mereka menemukan seorang pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dengan seorang pemulung tanpa identitas. Korban segera diberikan pertolongan pertama dan dievakuasi menuju Rumah Sakit Koja untuk penanganan medis lebih lanjut.

Menanggapi kesigapan pasukannya, Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto, menegaskan bahwa respons cepat personel di lapangan adalah manifestasi nyata dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya kecepatan bertindak, terutama pada ‘golden time’ pasca-kecelakaan, guna meminimalisir risiko fatalitas korban. "Kecepatan bertindak di lapangan adalah prioritas utama kami, memastikan setiap warga yang memerlukan bantuan segera mendapatkan penanganan yang layak. Kami juga akan terus memperkuat sinergi dengan jajaran kewilayahan demi menghadirkan rasa aman dan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Kombes Henik.

Setelah berhasil mengevakuasi korban, tim gabungan tidak lantas mengakhiri tugas. Mereka melanjutkan patroli rutin ke berbagai titik strategis di wilayah Koja, Tanjung Priok, Papanggo, Sunter Agung, hingga Pademangan. Hingga patroli dini hari itu berakhir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara dilaporkan aman dan kondusif, tanpa adanya insiden menonjol yang mengganggu.

Kombes Pol Henik Maryanto lebih lanjut menjelaskan bahwa kegiatan patroli rutin merupakan pilar penting dalam kehadiran Polri, tidak hanya untuk menjaga keamanan tetapi juga sebagai bentuk pelayanan proaktif. Patroli ini secara spesifik menyasar area-area yang dianggap rawan, dengan tujuan utama mengantisipasi berbagai bentuk kriminalitas seperti 3C (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor), serta mencegah potensi tawuran. "Kehadiran personel Brimob di lapangan memiliki dua fungsi krusial: pertama, menjaga situasi kamtibmas tetap stabil dan kondusif; kedua, memastikan masyarakat segera mendapatkan bantuan cepat saat menghadapi situasi darurat. Ini adalah esensi dari pelayanan Polri kepada rakyat," tegasnya.

Di kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengutamakan kehati-hatian saat berkendara dan patuh pada peraturan lalu lintas yang berlaku. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan segala potensi gangguan kamtibmas atau situasi darurat melalui Call Center Polri 110, yang siap sedia melayani selama 24 jam penuh.