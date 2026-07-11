Nyaris Jadi Pengamen Bocah 3 Tahun Diselamatkan Warga

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah upaya penculikan terhadap anak perempuan berusia tiga tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat, berhasil digagalkan oleh warga setempat. Pelaku yang diduga hendak membawa korban untuk dijadikan pengamen kini telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Kapolsek Tenjo Iptu Hendrik Hartono membenarkan insiden tersebut. "Betul, itu sudah kita amankan pelakunya," kata Hendrik pada Jumat (11/7). Ia menjelaskan, peristiwa menegangkan itu terjadi pada Jumat malam sebelumnya.

Berdasarkan hasil interogasi awal, motif pelaku terungkap. "Kalau hasil interogasi semalam, diduga pelaku ini mau membawa anak itu untuk dijadikan pengamen," ungkap Hendrik. Namun, penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendalami motif dan kronologi lengkap kejadian.

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, pria tersebut sudah menggendong anak dan berupaya membawanya pergi sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh warga yang sigap. Hendrik menambahkan, setelah penanganan awal di tingkat Polsek Tenjo, kasus ini langsung dikoordinasikan dan dilimpahkan kepada penyidik Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satres PPA-PPO) Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut dan proses hukum yang berlaku.