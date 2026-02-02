Pahlawan Tak Terduga di Tengah Kengerian Ular Stasiun

Sebuah insiden tak terduga menggemparkan salah satu stasiun kereta di Sydney, Australia, akhir pekan lalu, ketika seekor ular tiba-tiba muncul di peron. Momen menegangkan ini sontak memicu kepanikan di kalangan penumpang yang tengah menunggu kereta. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kejadian ini sekali lagi menyoroti keberadaan satwa liar di tengah kehidupan perkotaan.

Rekaman video yang beredar luas menunjukkan seekor ular berukuran relatif kecil menggeliat di permukaan peron, menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan bagi siapa pun yang melihatnya. Insiden yang terjadi pada Minggu malam waktu setempat ini memperlihatkan bagaimana suasana stasiun yang tidak terlalu ramai berubah menjadi tegang. Seorang wanita yang awalnya berniat melintas dengan sepedanya, seketika terhenti dan terkejut melihat reptil itu. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan sepedanya dan berlari menjauh, mencari keselamatan dari hewan melata tersebut.

Kepanikan serupa juga dialami oleh penumpang lain. Beberapa di antaranya yang hendak menyeberang peron terpaksa mengurungkan niat, terperangkap di salah satu sisi. Bahkan, seorang pemuda yang nyaris mendekati posisi ular tersebut dilaporkan melompat kaget dan segera berlari menjauh. Situasi semakin mencekam karena tidak ada petugas keamanan atau staf stasiun yang terlihat untuk membantu menenangkan atau mengevakuasi ular tersebut, membuat para penumpang hanya bisa berkerumun cemas di ujung peron, tak berani melangkah.

Di tengah ketegangan yang melanda, muncul seorang pria bertopi yang menunjukkan keberanian luar biasa. Setelah diberitahu oleh penumpang lain tentang keberadaan ular, ia tanpa ragu mendekat. Dengan tenang, pria tersebut mengangkat ular itu menggunakan tangannya, memegang bagian ekornya, lalu dengan sigap menjatuhkannya ke area di luar pagar pembatas peron, menjauhkan ancaman dari para penumpang.

Segera setelah ular berhasil dievakuasi, para penumpang yang sebelumnya terjebak dan panik langsung bergegas melintasi peron, lega karena bahaya telah berlalu. Badan pemerintah Transport for New South Wales mengonfirmasi insiden ini, memuji tindakan cepat sang penumpang. "Seorang penumpang yang turun dari kereta mengambil inisiatif untuk menangani ‘penyusup’ itu," demikian pernyataan Transport for New South Wales yang diterima Internationalmedia.co.id. Mereka menambahkan bahwa "pria itu tidak gentar" dalam menghadapi dan mengevakuasi ular yang telah membuat banyak orang ketakutan.

Insiden ini menjadi pengingat bahwa meskipun berada di tengah kota metropolitan, ancaman dari satwa liar bisa muncul kapan saja, dan terkadang, pahlawan tak terduga lah yang muncul untuk mengatasi situasi.