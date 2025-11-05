Nyaris! Presiden Meksiko Hampir Jadi Korban Cium Paksa di Tengah Keramaian

Internationalmedia.co.id – Insiden mengejutkan terjadi di Meksiko, seorang pria ditangkap setelah diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap Presiden Claudia Sheinbaum saat sang presiden tengah menyapa warga. Aksi pria tersebut, yang terekam kamera, menunjukkan upaya meraba hingga nyaris mencium Sheinbaum.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa (4/11) waktu setempat ini, bermula ketika Sheinbaum berjalan menuju sebuah acara dekat istana kepresidenan. Saat berinteraksi dengan warga, seorang pria tiba-tiba mendekat dan merangkul bahunya. Lebih jauh, pria tersebut terlihat menyentuh bagian tubuh Sheinbaum sambil mencoba menciumnya.

Video kejadian ini dengan cepat menyebar di media sosial, memicu kecaman luas. Dalam video tersebut, terlihat petugas keamanan presiden dengan sigap menarik pelaku. Otoritas keamanan Meksiko mengonfirmasi bahwa pelaku telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Meksiko, yang dibentuk oleh Sheinbaum sendiri, mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan pelecehan tersebut. Menteri Citlali Hernandez melalui akun X-nya mengecam tindakan tersebut sebagai sikap "macho" yang menormalisasi gangguan yang tidak diinginkan pada ruang pribadi dan tubuh perempuan.

Insiden ini menyoroti masalah pelecehan seksual yang masih mengakar di Meksiko. Data dari UN Women menunjukkan bahwa sekitar 70 persen perempuan Meksiko berusia 15 tahun ke atas pernah mengalami setidaknya satu insiden pelecehan seksual dalam hidup mereka.