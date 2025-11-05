New York di Ujung Tanduk: Dua Juta Suara Menentukan Nasib Kota!

Internationalmedia.co.id – Kota New York berada di ambang perubahan besar. Lebih dari dua juta warga telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota yang akan segera mencapai puncaknya. Angka partisipasi ini mencatatkan rekor tertinggi sejak tahun 1969, menandakan betapa krusialnya momen ini bagi masa depan kota.

Dewan Pemilihan Umum New York mengonfirmasi antusiasme warga yang luar biasa ini. Sorotan utama tertuju pada persaingan sengit antara Zohran Mamdani dan mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Meski Mamdani diperkirakan unggul, hasil akhir masih menjadi misteri yang memicu rasa penasaran.

Mamdani, sejak awal kampanyenya, gencar menyuarakan isu keterjangkauan dan stabilisasi sewa sebagai prioritas utama. Ia juga berupaya meyakinkan pemilih bahwa Cuomo akan tunduk pada pengaruh Presiden Donald Trump jika terpilih.

Kemenangan Mamdani akan mencatatkan sejarah baru bagi New York. Ia berpotensi menjadi wali kota Muslim pertama, keturunan Asia Selatan pertama, dan salah satu wali kota termuda yang pernah memimpin kota ini di era modern.

Namun, drama pemilihan ini semakin memanas dengan intervensi Presiden Trump. Ia secara terbuka mendukung Cuomo dan bahkan mengancam akan memangkas anggaran New York jika Mamdani yang terpilih. Ancaman ini tentu saja menambah ketegangan dan membuat warga New York semakin sadar akan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kota. Pemungutan suara akan segera ditutup, dan hasilnya akan menentukan nasib New York di masa depan.