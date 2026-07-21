Pembangunan SDN Roboh Kebayoran Lama Terkuak

Internationalmedia.co.id – News – Harapan baru menyelimuti ratusan siswa SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, setelah bangunan sekolah mereka ambruk sejak November 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini serius mengupayakan percepatan renovasi, dengan target tahapan krusial dimulai pada tahun depan.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Santoso, menjelaskan bahwa rencana perbaikan sekolah tersebut sudah memasuki tahap perencanaan anggaran. "Secara anggaran, sebenarnya sudah masuk di perencanaan, masuk di DED (Detailed Engineering Design) 2025," ungkap Santoso kepada internationalmedia.co.id pada Selasa (21/7/2026). Meskipun secara prosedural pembangunan fisik diusulkan pada tahun 2027, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasinya. "Mudah-mudahan bisa lebih cepat, biar cepat realisasi," tambahnya, seraya mengakui bahwa proses penganggaran memiliki mekanisme yang tidak bisa dilakukan secara instan.

Saat ini, lokasi bangunan sekolah yang roboh telah dipasangi garis pembatas demi keamanan. Santoso memastikan puing-puing di dalam kelas akan segera dibersihkan. "Dalam waktu dekat, nanti kita akan bersihkan. Kita akan bereskan," janjinya, menekankan pentingnya garis peringatan agar tidak ada warga, guru, maupun siswa yang mendekati area berbahaya.

Dampak dari ambruknya sekolah ini telah dirasakan para siswa selama dua tahun terakhir. Mereka terpaksa menumpang belajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang letaknya bersebelahan. Evi (33), salah satu orang tua murid kelas 5, menceritakan perubahan signifikan pada jadwal belajar anaknya. "Untuk KBM-nya (kegiatan belajar mengajar) jadi anak-anak kita numpang di SDN Kebayoran Lama 11 Selatan, kebetulan kan memang sebelahan," kata Evi. Konsekuensinya, siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang semula masuk pagi, kini harus menunggu hingga siang hari karena harus bergantian menggunakan fasilitas sekolah penampung.

Santoso juga membeberkan rencana jangka panjang terkait kedua sekolah tersebut. "Sebenarnya ini kan SDN 09 dan SDN 11 mau digabung jadi satu. Kemudian yang dibangun itu di SDN 09, sementara lahan SDN 11 itu untuk akses. Itu rencananya," paparnya.

Santoso kembali menegaskan bahwa rehabilitasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 telah menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. "Yang jelas kami Pemprov akan segera menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya. Peristiwa robohnya lima ruangan sekolah, yang terdiri dari empat ruang kelas dan satu ruang UKS, terjadi saat masa libur Pilkada pada 27 November 2024, tanpa ada saksi mata langsung yang mengetahui kejadian tersebut.