Monorel Kuala Lumpur Lumpuh di Jam Sibuk, Ratusan Penumpang Panik Terjebak!

Internationalmedia.co.id – Kejadian menegangkan mewarnai pagi di Kuala Lumpur, Malaysia, ketika sebuah kereta monorel mengalami gangguan teknis di dekat Maju Junction pada Kamis (20/11). Ratusan penumpang terpaksa merasakan sensasi menegangkan terjebak di atas rel saat jam sibuk.

Kereta monorel yang melayani rute Medan Tuanku ini, tiba-tiba berhenti beroperasi saat mengangkut 373 penumpang. Para penumpang sempat dilanda kepanikan sebelum akhirnya dievakuasi dengan selamat oleh Rapid Rail Sdn Bhd, operator monorel tersebut.

Menurut keterangan Rapid Rail Sdn Bhd, insiden yang menimpa Train 25 ini disebabkan oleh korsleting listrik. Akibatnya, jalur monorel antara Medan Tuanku dan stasiun Titiwangsa sempat mengalami gangguan.

Mohamad Remi Che Hat, Komandan Operasi Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuala Lumpur, menjelaskan bahwa pihaknya menerima panggilan darurat pada pukul 09.39 waktu setempat.

"Berdasarkan informasi dari operator monorel, situasi di lokasi kejadian terkendali, dan evakuasi penumpang dari kereta yang mogok dilakukan oleh pihak manajemen," ungkapnya, seperti dilansir media Malaysia, The Star.

Salah seorang penumpang, seorang wanita berusia 58 tahun, dilaporkan sempat pingsan akibat kejadian tersebut. Namun, setelah mendapatkan perawatan medis, kondisinya kembali stabil.

Pihak Rapid KL telah mengumumkan bahwa perbaikan sistem teknis di Stasiun Medan Tuanku telah rampung. "Semua layanan kereta api alternatif telah dihentikan. Operasional kereta api kini telah kembali normal," demikian pernyataan resmi dari Rapid KL. Internationalmedia.co.id menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas kesabaran para penumpang.