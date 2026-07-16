Misteri Ledakan Gudang Amunisi Madiun

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ketika ledakan hebat terjadi saat prajurit tengah melakukan perawatan rutin munisi. Akibat peristiwa nahas ini, satu personel TNI dilaporkan gugur dalam menjalankan tugasnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, mengonfirmasi kejadian tersebut.

Brigjen Donny menjelaskan bahwa ledakan terjadi pada Kamis (16/7) saat prajurit sedang menjalankan prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan material munisi di salah satu fasilitas penyimpanan. Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan rincian pasti mengenai pemicu utama ledakan dahsyat tersebut. "Penyebab pasti insiden ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh tim investigasi," ujar Donny, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.

Selain korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan enam prajurit lainnya mengalami luka-luka, mulai dari ringan hingga serius. Seluruh korban luka telah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Donny menambahkan, laporan mengenai insiden ini juga telah disampaikan secara berjenjang sesuai prosedur yang berlaku.

Saat ini, fokus utama TNI AD adalah menunggu hasil kerja tim investigasi yang telah diterjunkan langsung ke Madiun. Tim ini bertugas mengumpulkan data dan bukti untuk mengungkap secara tuntas penyebab di balik ledakan gudang munisi tersebut. Donny juga mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses investigasi rampung dan hasilnya diumumkan secara resmi. "Kami mengajak semua pihak untuk memberikan ruang bagi tim investigasi agar dapat bekerja optimal," pungkasnya.