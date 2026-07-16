Depok Mencekam TPA Cipayung Terbakar

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung di Kota Depok, Jawa Barat, dilanda kebakaran hebat pada Kamis malam. Kobaran api terlihat sangat besar, memicu kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit, menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan bagi warga sekitar.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati, mengonfirmasi bahwa timnya masih berjuang keras memadamkan api. "Saat ini, empat unit mobil pemadam dengan enam belas personel telah dikerahkan ke lokasi," ujar Tessy saat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id pada Kamis (16/7/2026).

Unit-unit pemadam kebakaran tersebut berasal dari UPT Cipayung, Mako Damkar Depok, dan UPT Cinere. Informasi mengenai insiden ini diterima petugas pada pukul 20.23 WIB. "Proses pemadaman masih berlangsung, mohon doanya agar api segera bisa dikendalikan," tambahnya, menunjukkan keseriusan dan tantangan dalam operasi ini.

Visual yang beredar di akun Instagram resmi Damkar Depok, @depokfirerescue113, memperlihatkan betapa dahsyatnya kobaran api yang melahap area TPA. Asap pekat membumbung tinggi, menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan bagi warga sekitar. Petugas terlihat tanpa henti menyemprotkan air ke titik-titik api, berupaya keras mengisolasi dan memadamkan sumber kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti serta kronologi kebakaran belum dapat dipastikan. Pihak DPKP menyatakan fokus utama mereka adalah mengendalikan dan memadamkan api secepat mungkin, sebelum menyelidiki lebih lanjut. "Kami belum bisa berspekulasi mengenai penyebabnya, prioritas kami saat ini adalah operasi pemadaman," tegas Tessy, menekankan pentingnya keselamatan dan penanganan darurat.