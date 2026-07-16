Aksi Brutal Tetangga Depok Terekam CCTV

Sebuah insiden yang melibatkan seorang pria melempar helm ke rumah tetangganya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, menjadi perbincangan hangat setelah rekaman CCTV-nya viral di media sosial. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pihak kepolisian kini tengah mendalami kasus yang memicu keresahan warga ini.

Dalam kompilasi rekaman CCTV yang beredar luas sejak Kamis (16/7/2026), terlihat jelas seorang pria mengendarai sepeda motor berulang kali melintas di depan pagar rumah korban. Puncaknya, pria tersebut dengan sengaja melemparkan helmnya dengan keras ke arah dalam rumah. Tak hanya itu, pada kesempatan lain, pria yang sama juga terekam membuang sampah ke pekarangan rumah korban, yang kemudian memicu keributan dan upaya mediasi dari sejumlah warga sekitar.

Rekaman lain juga memperlihatkan pemilik rumah sempat dihalangi oleh warga lain saat hendak memasuki kediamannya. Kondisi pagar rumah korban tampak mengalami kerusakan. Menurut narasi yang menyertai video, konflik ini berawal ketika orang tua korban tengah berjalan di lingkungan sekitar dan mendapat perkataan kasar dari pelaku. Bahkan, saat orang tua korban sudah berada di rumah, pelaku masih terus melontarkan kata-kata tidak pantas. Puncak dari perseteruan ini adalah perusakan pintu rumah korban menggunakan sepeda motor dan aksi pelemparan helm yang terekam kamera pengawas.

AKBP Made Gede Oka, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, saat dikonfirmasi secara terpisah oleh internationalmedia.co.id pada Kamis (16/7), membenarkan bahwa korban telah melaporkan kejadian ini. Laporan polisi (LP) tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/ 1531 / VII /2026/SPKT/POLRES METRO DEPOK, yang dibuat pada Rabu (15/6) lalu.

Made mengakui bahwa pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci duduk perkara kasus ini karena LP baru saja dibuat. Namun, ia mengungkapkan bahwa konflik antara kedua belah pihak sudah beberapa kali diupayakan mediasi oleh pihak lingkungan, termasuk RT, RW, hingga Polsek Pancoran Mas, namun tampaknya tidak membuahkan hasil.

Saat ini, tim penyidik Polres Metro Depok sedang fokus memeriksa sejumlah saksi guna mengumpulkan informasi dan bukti lebih lanjut. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik serangkaian aksi perusakan dan intimidasi ini.