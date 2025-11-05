Misteri Jasad Wanita di Kebun Sawit Malaysia, WNI?

Internationalmedia.co.id – Geger penemuan mayat seorang wanita dalam kondisi membusuk di perkebunan kelapa sawit, Malaysia. Pihak kepolisian setempat mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Dilansir dari The Star, Rabu (5/11/2025), mayat wanita itu ditemukan di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit di kawasan perkebunan Telemong, Bentong, Malaysia, pada Senin (3/11).

Kepolisian Pahang mengumumkan bahwa identitas jenazah telah dikonfirmasi sebagai WNI berusia sekitar 40 tahun. Identitas lengkap korban masih dirahasiakan.

Datuk Seri Yahaya Othman, Kepala Kepolisian Pahang, menyatakan bahwa identifikasi dilakukan oleh suami korban pada Rabu (5/11) pagi. Status kewarganegaraan suami belum diketahui. "Hasil autopsi menunjukkan bahwa jenazah telah membusuk lebih dari dua minggu," ungkap Yahaya.

Penyebab kematian WNI tersebut masih menjadi misteri. Polisi belum dapat memastikan apakah kematian disebabkan oleh faktor alamiah atau tindak kekerasan.

"Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab kematian sebenarnya," tegas Yahaya. Kasus ini sementara dikategorikan sebagai kematian mendadak, sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut di TKP. Penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh kepolisian setempat untuk mengungkap tabir kematian tragis ini.