Misi Penyelamatan Pilot AS Berujung Petaka

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak setelah Teheran mengklaim telah menembak jatuh tiga pesawat militer AS, termasuk dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut C-130, di wilayah Isfahan. Insiden ini terjadi saat pesawat-pesawat tersebut diduga terlibat dalam operasi penyelamatan pilot jet tempur AS yang sebelumnya ditembak jatuh. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Komando Pusat Militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menyatakan bahwa pesawat-pesawat musuh yang memasuki Isfahan selatan telah "dihantam dan kini terbakar," menandai kegagalan operasi penyelamatan tersebut.

Dilansir dari laporan AP dan AFP pada Minggu (5/4/2026), media pemerintah Iran telah menyebarkan gambar-gambar dramatis yang menunjukkan puing-puing hangus berserakan di area gurun, dengan kepulan asap yang masih membubung tinggi dari lokasi kejadian, menguatkan klaim Teheran.

Laporan dari media Iran juga menyebutkan adanya lima korban tewas di Iran barat daya akibat serangan selama operasi penyelamatan tersebut, meskipun belum ada konfirmasi apakah mereka adalah warga sipil atau personel militer. Insiden ini merupakan buntut dari jatuhnya jet tempur F-15E Strike Eagle AS pada Jumat sebelumnya, di mana salah satu awaknya telah berhasil diselamatkan, namun pilot lainnya masih dinyatakan hilang.

Sejak Jumat, media Iran aktif membagikan rekaman yang memperlihatkan penduduk setempat, beberapa di antaranya membawa bendera dan senapan, turut serta dalam pencarian pilot yang hilang setelah otoritas Iran mengumumkan hadiah bagi siapa pun yang memberikan informasi.

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden penembakan tiga pesawat terbarunya. Namun, di tengah "perlombaan" pencarian awak kedua F-15E yang hilang, Presiden AS Donald Trump melalui postingan media sosialnya pada Minggu (5/4/2026) mengklaim bahwa pilot tersebut telah ditemukan.

Trump menginformasikan bahwa kondisi pilot yang terluka "akan baik-baik saja" setelah berlindung "di pegunungan Iran yang berbahaya." Ia menambahkan bahwa operasi penyelamatan tersebut melibatkan "puluhan pesawat" dan AS telah memantau lokasi pilot selama "24 jam sehari, dan dengan tekun merencanakan penyelamatannya." Pernyataan Trump ini kontras dengan klaim Iran mengenai kegagalan operasi penyelamatan dan penembakan pesawat AS.