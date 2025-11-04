Mantan Jaksa Militer Israel Ditangkap Usai Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina: Skandal Memanas!

Internationalmedia.co.id – Skandal penyiksaan tahanan Palestina di pangkalan militer Sde Teiman, Israel, memasuki babak baru. Mantan jaksa militer Israel, Yofat Tomer-Yerushalmi, ditangkap kepolisian setelah diduga membocorkan video yang memperlihatkan aksi kekerasan tentara Israel terhadap para tahanan.

Penangkapan Tomer-Yerushalmi diumumkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, melalui Telegram. Ben Gvir menekankan pentingnya penyelidikan profesional untuk mengungkap kebenaran di balik kasus yang mencoreng nama baik Angkatan Bersenjata Israel (IDF).

Sebelumnya, Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Advokat Jenderal Militer, sambil menunggu penyelidikan terkait kebocoran video tersebut. Pengunduran diri ini sempat memicu spekulasi di media, bahkan dikabarkan sempat menghilang beberapa jam.

Video yang bocor dan ditayangkan oleh Channel 12 serta media lainnya, memperlihatkan adegan penganiayaan terhadap tahanan Palestina di pusat penahanan Sde Teiman. Diduga, lima tentara cadangan Israel telah didakwa terkait kasus ini, termasuk penggunaan "benda tajam" terhadap tahanan. Kebocoran video ini memicu kemarahan internasional dan gelombang protes di Israel. Kasus ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik.