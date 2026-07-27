Malam Panas Kafe di Ciracas Terbakar

Sebuah insiden kebakaran hebat melanda salah satu kafe di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin malam, 27 Juli 2026. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim langsung mengerahkan kekuatan penuh, melibatkan enam unit mobil pemadam kebakaran dan 30 personel, untuk menjinakkan si jago merah yang mengamuk.

Menurut Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid, pihaknya menerima informasi mengenai kebakaran ini dari laporan warga yang masuk sekitar pukul 21.28 WIB. "Sebanyak enam unit dengan 30 personel kami kerahkan untuk memadamkan kebakaran kafe di Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas," ujar Abdul Wahid, seperti dilansir Antara, Senin (27/7/2026).

Tanpa membuang waktu, tim pemadam kebakaran dari pos Ciracas bersama unit-unit lainnya segera meluncur ke lokasi kejadian. Mereka tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 21.34 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman hanya semenit kemudian, pukul 21.35 WIB. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dilokalisir sekitar pukul 21.47 WIB, dan fase pendinginan dimulai pada pukul 21.51 WIB dengan status kuning, menandakan situasi mulai terkendali.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gulkarmat Jaktim masih terus menyisir area kebakaran. Penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden nahas ini, serta memastikan ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka. Tak hanya itu, total kerugian materiil akibat amukan si jago merah juga masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan.