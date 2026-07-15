Malam Nahas di Pondok Gede

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebuah insiden lalu lintas menggemparkan kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Selasa malam. Sebuah mobil Daihatsu Xenia terlibat kecelakaan beruntun dengan empat sepeda motor, mengakibatkan setidaknya tiga pengendara mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 21.45 WIB, tepatnya di Jalan Raya Pondok Gede. Menurut keterangan dari Kasi Humas Polres Jaktim AKP Made Budi, mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi B-2918-UFQ melaju dari arah timur menuju barat. Setibanya di dekat toko ban Maxxis, kendaraan tersebut secara tak terduga menabrak empat sepeda motor yang berada di jalurnya.

Akibat tabrakan beruntun tersebut, tiga pengendara motor mengalami luka-luka yang cukup serius. Korban berinisial ZI menderita luka di pipi kiri, dagu sobek, dan dahi kiri memar. Sementara itu, MA mengalami luka di pipi, dahi sobek, kaki kanan lecet, serta paha kanan terasa sakit. Kondisi paling mengkhawatirkan dialami AM, yang mengalami luka dalam di kepala dan muntah-muntah. Ketiga korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Empat unit sepeda motor yang terlibat dalam insiden ini adalah Honda berpelat B-4452-KMT, Yamaha B-4011-KRC, Yamaha H-2045-BLG, serta satu unit motor lain yang nomor pelatnya belum teridentifikasi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Unit Laka Lantas Jaktim guna proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini kini sepenuhnya ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jaktim untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.