Wali Kota Pekanbaru Bocorkan Calon Finalis Piala Dunia

Internationalmedia.co.id – News – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, membuat prediksi berani terkait gelaran Piala Dunia 2026. Ia dengan yakin menjagokan Timnas Argentina untuk melangkah mulus ke partai final. Menurut Agung, juara bertahan tersebut memiliki modal krusial berupa pengalaman, mental juara, serta efektivitas permainan yang akan menjadi kunci untuk menyingkirkan Inggris dalam laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung Kamis dini hari, seperti dilansir internationalmedia.co.id.

Agung menilai, duel antara Inggris dan Argentina dipastikan akan berjalan sangat ketat sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, ia melihat skuad asuhan Lionel Scaloni memiliki tingkat kematangan yang lebih superior dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. "Saya prediksi Argentina yang akan lolos ke final. Inggris memang memiliki banyak pemain muda berkualitas, tetapi Argentina punya pengalaman, mental juara, dan tahu bagaimana memenangkan pertandingan penting," ujar Agung pada Rabu (15/7/2026).

Salah satu kekuatan fundamental Argentina, menurut Agung, terletak pada keseimbangan impresif antara lini belakang dan lini depan mereka. Meskipun La Albiceleste mungkin tidak selalu mendominasi penguasaan bola, mereka dinilai sangat cakap dalam memanfaatkan setiap celah dan peluang yang ada dengan efektivitas tinggi. "Argentina tidak harus bermain indah sepanjang laga. Mereka cukup sabar, disiplin bertahan, lalu menghukum lawan ketika ada kesempatan. Itu yang membuat mereka berbahaya," tambahnya.

Di sisi lain, Agung tidak menampik bahwa Inggris datang dengan performa yang sangat menjanjikan. Kehadiran talenta muda seperti Jude Bellingham, ditambah lini serang yang agresif, menjadikan The Three Lions salah satu tim paling berbahaya di turnamen akbar ini. Namun, ia berpendapat, Inggris kerap menemui kesulitan signifikan saat berhadapan dengan tim yang mampu mengontrol tempo permainan dan memiliki jam terbang tinggi di fase gugur.

"Kalau Inggris bermain terlalu terbuka, Argentina akan sangat berbahaya dalam melakukan serangan balik mematikan. Sebaliknya, kalau Inggris terlalu berhati-hati, mereka akan kesulitan membongkar pertahanan rapat Argentina. Di situlah saya melihat keunggulan Argentina akan sangat menonjol," jelasnya.

Agung juga menyoroti faktor pengalaman para pemain senior sebagai penentu utama dalam laga krusial nanti. Dalam pertandingan dengan tensi setinggi semifinal Piala Dunia, ketenangan dalam mengambil keputusan strategis sering kali jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar kecepatan individu atau dominasi penguasaan bola.

"Saya rasa pertandingan akan berlangsung sangat sengit, tetapi Argentina bisa menang dengan selisih satu gol. Prediksi saya 2-1 untuk Argentina dan mereka akan kembali tampil di final Piala Dunia," pungkasnya.