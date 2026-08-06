Kunci Keamanan Jakarta Terungkap

Internationalmedia.co.id – News – Dalam upaya memperkuat pondasi keamanan ibu kota dan mendukung agenda strategis nasional, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi baru-baru ini melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok. Pertemuan yang berlangsung hangat pada Kamis (6/8/2026) ini menjadi simbol nyata komitmen TNI-Polri dalam menjaga soliditas dan sinergi.

Kedatangan dua pimpinan tinggi tersebut disambut langsung oleh Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat. Turut hadir mendampingi Dankorbrimob, Wadankorbrimob Polri Irjen Reza Arief Dewanto, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Gatot Mangkurat PPJ, serta Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Mulyadi. Sementara itu, Kapolda dan Pangdam didampingi oleh Asrendam Jaya Brigjen TNI Chandra Ariyadi, Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Diskusi yang penuh keakraban ini berfokus pada penguatan kolaborasi antarsatuan, peningkatan koordinasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen kuat Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan koordinasi, interoperabilitas, dan soliditas. Dengan sinergi yang semakin kokoh, TNI dan Polri siap sedia untuk memastikan Jakarta tetap aman, kondusif, serta mendukung kelancaran berbagai program dan agenda strategis nasional.

Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat dalam pernyataannya menegaskan kesiapan penuh Korps Brimob untuk mendukung setiap langkah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dalam menjaga keamanan ibu kota. "Korps Brimob Polri siap bersinergi dan mendukung setiap langkah Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya dalam menjaga keamanan Jakarta. Dengan kemampuan dan kesiapan yang kami miliki, Korps Brimob siap dilibatkan kapan pun dibutuhkan demi menjaga stabilitas keamanan serta memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat," ujar Komjen Ramdani Hidayat, seperti dilaporkan internationalmedia.co.id.

Senada dengan itu, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan Jakarta, yang memiliki arti sangat strategis bagi bangsa dan negara, membutuhkan sinergi yang terbangun secara utuh di seluruh tingkatan organisasi. "Sinergitas TNI dan Polri harus terbangun kuat, mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh personel di lapangan. Soliditas dari atas sampai bawah menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan seluruh aktivitas masyarakat dan agenda nasional dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," jelas Letjen TNI Deddy Suryadi.

Melengkapi pernyataan tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menambahkan bahwa soliditas TNI-Polri bukan hanya kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, melainkan juga fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. "TNI dan Polri merupakan kekuatan sekaligus pilar utama kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, soliditas, komunikasi, dan koordinasi harus terus kita pelihara agar negara senantiasa hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas nasional," pungkas Komjen Asep Edi Suheri.

Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan komunikasi yang erat antara institusi pertahanan dan keamanan adalah kunci utama dalam menciptakan stabilitas dan ketenteraman bagi masyarakat.