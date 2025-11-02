Kuala Lumpur Gempar! Api Berkobar di Puncak Menara Petronas 3

Internationalmedia.co.id – Kabar mengejutkan datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, di mana kebakaran melanda Menara Petronas 3 pada Sabtu pagi (1/11). Asap tebal terlihat membubung dari bagian atas gedung, memicu kepanikan di media sosial.

Menurut laporan kantor berita Bernama, api berasal dari sebuah restoran yang terletak di lantai 57 gedung pencakar langit tersebut. Untungnya, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat dan berhasil menjinakkan si jago merah.

Komandan operasi Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Mohd Hafizan Hassan, seperti dikutip dari The New Straits Times, mengungkapkan bahwa mereka menerima laporan kebakaran sekitar pukul 06.40 waktu setempat. Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dalam waktu kurang dari 10 menit dan segera memadamkan api menggunakan sistem keselamatan kebakaran internal gedung.

Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Api berhasil dikendalikan pada pukul 07.04 dan dipadamkan sepenuhnya pada pukul 08.45 waktu setempat.

Restoran yang menjadi sumber api ditutup sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang.

Menara Petronas 3, juga dikenal sebagai Menara Carigali, adalah gedung 60 lantai yang terletak bersebelahan dengan Menara Kembar Petronas yang ikonik. Gedung ini menampung ruang perkantoran, gerai ritel, serta berbagai pilihan makanan dan minuman.