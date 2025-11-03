Kereta Api Anjlok di Inggris, Penumpang Alami Kejadian Mencekam

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden mengerikan terjadi di perbukitan terpencil barat laut Inggris, di mana sebuah kereta api tergelincir akibat tanah longsor. Peristiwa ini menyebabkan empat penumpang mengalami luka ringan dan memicu kepanikan di antara para penumpang.

Kereta Avanti West Coast yang melayani rute Glasgow, Skotlandia, menuju Stasiun London Euston mengalami kejadian nahas ini pada pukul 4.28 pagi waktu setempat di Shap, Cumbria. Diduga kuat, tanah longsor menjadi penyebab utama kecelakaan ini, diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem dan hujan lebat yang melanda wilayah tersebut.

"Insiden ini menyusul dugaan tanah longsor di daerah tersebut yang telah mengalami kondisi cuaca buruk yang signifikan dan hujan lebat terus memperparah masalah tersebut," ungkap Network Rail dalam pernyataan resminya.

Menurut keterangan polisi transportasi, gerbong paling depan kereta keluar dari rel, namun tetap dalam posisi tegak. Sebanyak 85 penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat dari kereta. Insiden ini menyebabkan terganggunya seluruh layanan kereta api yang beroperasi di utara kota Preston.

"Kami sedang menyelidiki kereta api yang tergelincir di dekat Shap di Cumbria menyusul laporan dari seorang masinis," kata juru bicara Network Rail.

Tim medis segera tiba di lokasi kejadian dan memeriksa 87 orang. Dari jumlah tersebut, hanya empat penumpang yang mengalami luka ringan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.

"Prioritas kami adalah kesejahteraan semua orang yang berada di dalam kereta dan membantu mereka keluar dari kereta dengan selamat. Kami membantu layanan darurat yang berada di lokasi kejadian," ujar juru bicara Avanti.

Insiden ini terjadi hanya berselang dua hari setelah penusukan massal di sebuah kereta api di sisi timur Inggris, yang mengakibatkan 10 orang terluka. Seorang pria telah didakwa dengan 10 tuduhan percobaan pembunuhan terkait serangan tersebut.

Menurut laporan tahunan dari Kantor Perkeretaapian dan Jalan Raya Inggris, dalam 12 bulan terakhir hingga akhir Maret, tercatat lima kasus anjlok kereta api di seluruh negeri, dua di antaranya melibatkan kereta penumpang. Internationalmedia.co.id terus memantau perkembangan terkini dari insiden ini.