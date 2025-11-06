Close Menu
Kejutan! Walikota New York Ini Minta Uang ke Warga, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Walikota terpilih New York City, Zohran Mamdani, membuat gebrakan dengan membuka donasi publik untuk mendanai tim transisinya. Langkah ini diambil sebagai persiapan jelang pelantikannya pada 1 Januari 2026.

Mamdani menjelaskan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai staf, riset, dan infrastruktur yang dibutuhkan tim transisi. "Beberapa bulan lalu, saya meminta para pendukung untuk berhenti berdonasi, dan hari ini saya meminta mereka untuk mulai berdonasi lagi," ujarnya seperti dikutip CNN. Ia menekankan bahwa pendanaan ini akan berasal dari masyarakat, khususnya para pekerja yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan kota selama ini.

Sebelumnya, Mamdani telah mengumumkan susunan tim transisinya yang seluruhnya terdiri dari perempuan. Tim ini dipimpin oleh Elana Leopold sebagai direktur eksekutif dan beranggotakan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Maria Torres-Springer, Lina Khan, Grace Bonilla, dan Melanie Hartzog.

Mamdani akan resmi menjabat sebagai Walikota New York pada 1 Januari 2026. Tim transisi ini akan bekerja selama 57 hari ke depan untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan efektif. Langkah Mamdani membuka donasi publik ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai cara baru untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan.

