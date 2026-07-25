Jubir IKN Meninggal Dunia di Rusun ASN Penyebabnya Terungkap

Internationalmedia.co.id – News melaporkan kabar duka menyelimuti Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, ditemukan meninggal dunia di rusun ASN IKN pada Sabtu (25/7/2026). Setelah pemeriksaan medis, pihak berwenang memastikan Troy berpulang karena sebab alami. Jenazah almarhum segera diterbangkan ke Jakarta untuk proses selanjutnya.

Troy ditemukan tak bernyawa di kamar huniannya yang berlokasi di Rusun ASN 3 Tower 6, Kota Nusantara. Ia kemudian dilarikan ke RS Hermina IKN sekitar pukul 12.45 Wita. Setelah serangkaian pemeriksaan oleh tim dokter, Troy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.25 Wita.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengonfirmasi peristiwa ini, seperti dilansir Antara. Thomas menegaskan bahwa hasil pemeriksaan fisik awal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan pada jenazah Troy. "Beliau meninggal dunia karena sebab alami," ujar Thomas, menjelaskan penyebab berpulangnya almarhum.

Pihak keluarga menyampaikan bahwa Troy Pantouw memiliki riwayat medis hipertensi dan secara rutin mengonsumsi obat-obatan untuk menjaga kondisi kesehatannya. Informasi ini memperkuat dugaan penyebab alami yang disampaikan oleh tim medis.

Setelah melalui proses administrasi dan penghormatan terakhir di RS Hermina IKN, jenazah Troy Harold Yohanes Pantouw langsung diterbangkan menuju Jakarta. Diperkirakan, jenazah akan tiba di rumah duka di Jakarta pada Minggu pagi (26/7).

Kabar duka ini juga telah dibagikan secara resmi melalui unggahan di akun Instagram Otorita IKN, @ikn-id. "Turut berduka cita atas berpulangnya Troy Harold Yohanes Pantouw, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik (8 Mei 1968-25 Juli 2026)," tulis akun tersebut, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian salah satu sosok penting dalam pembangunan IKN.