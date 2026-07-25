Pria Membusuk di Ciputat Ini Penyebabnya

Internationalmedia.co.id – News – Warga Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sempat digemparkan oleh penemuan sesosok jasad pria yang telah membusuk di sebuah gang buntu pada Sabtu (25/7/2026) siang. Identitas korban diketahui berinisial DS. Namun, pihak kepolisian, melalui Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq, dengan tegas menyatakan bahwa hasil penyelidikan awal tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Kompol Bambang Askar Sodiq mengonfirmasi kepada internationalmedia.co.id bahwa pemeriksaan forensik awal tidak menunjukkan adanya indikasi kekerasan. "Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam di lokasi kejadian oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polres Tangerang Selatan, dugaan kuat mengarah pada kematian akibat sakit.

Jasad DS ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB setelah warga sekitar Kampung Pladen, Kelurahan Pondok Ranji, mencium bau busuk menyengat yang berasal dari area gang buntu tersebut. Penemuan ini sontak membuat geger warga setempat yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib.

Korban, yang diketahui berinisial DS, sehari-hari berprofesi sebagai tukang parkir. Informasi dari istrinya mengungkapkan bahwa DS sudah tidak pulang ke rumah selama lima hari sebelum jasadnya ditemukan. Keterangan ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan untuk melengkapi kronologi kejadian.

Dengan tidak adanya tanda kekerasan dan dugaan kuat meninggal karena sakit, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan seluruh aspek telah terungkap secara transparan.