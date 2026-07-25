Seskab Bocorkan Jadwal Event Akbar Indonesia Siap Siap Meriah

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru-baru ini membeberkan daftar panjang acara berskala besar yang akan memeriahkan Indonesia dari tahun 2026 hingga awal 2027. Rangkaian perhelatan ini mencakup spektrum luas, mulai dari konser musik spektakuler hingga ajang olahraga internasional yang bergengsi. Informasi ini disampaikan oleh Internationalmedia.co.id – News berdasarkan keterangan resmi.

Mengutip keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Seskab Teddy secara langsung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjelajahi keindahan berbagai daerah di Tanah Air. Kesempatan ini juga untuk menikmati beragam pergelaran menarik, baik itu di bidang olahraga, budaya, musik, maupun pameran yang dijadwalkan hingga awal tahun depan. "Inilah saatnya untuk menjelajah Indonesia, menikmati beragam pergelaran menarik di berbagai penjuru negeri," ujar Teddy dalam pernyataan resminya.

Teddy merinci bahwa sejumlah agenda penting, baik nasional maupun internasional, telah disiapkan di berbagai lokasi. Memasuki bulan Agustus 2026, publik dapat menantikan pertandingan sepak bola bertaraf internasional, berbagai festival musik yang semarak, Maybank Marathon Bali yang ikonik, serta serangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan-bulan berikutnya tidak kalah padat, dengan jadwal Jakarta Triathlon, Indonesia Design Week, Pestapora, gelaran MotoGP Mandalika yang mendebarkan, Jakarta Fashion Week, Borobudur Marathon, dan berbagai konser dari musisi papan atas nasional maupun internasional. Menjelang akhir tahun, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah bagi festival musik dan ajang olahraga otomotif berskala dunia.

Kemeriahan ini dipastikan berlanjut hingga Januari dan Februari 2027. Beberapa agenda yang telah dikonfirmasi antara lain konser akbar BIGBANG 20/26 World Tour, ENHYPEN World Tour "Blood Saga", Westlife 25 Years of Hits Anniversary World Tour, serta turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2027.

Menurut Seskab Teddy, hadirnya berbagai pergelaran ini merupakan bukti nyata kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan berkelas internasional. Lebih dari sekadar hiburan dan kompetisi, setiap acara memiliki dampak yang signifikan dan luas bagi masyarakat serta geliat perekonomian daerah. "Indonesia semakin siap menjadi tuan rumah bagi pergelaran berkelas dunia. Bukan hanya menghadirkan hiburan dan prestasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi, menggerakkan pariwisata, menghidupkan ekonomi lokal, serta memberi peluang bagi masyarakat untuk berkarya dan berkembang," tegasnya.

Oleh karena itu, Teddy mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan mereka dan menjadi bagian tak terpisahkan dari semaraknya berbagai acara yang akan digelar di seluruh penjuru Tanah Air. Ia berharap, deretan acara besar ini dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga Indonesia. "Tandai tanggalnya. Rencanakan perjalananmu. Jadilah bagian dari semarak Indonesia," ajaknya.

Seskab Teddy menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini bukan hanya sekadar lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan, melainkan sebuah ruang pertemuan yang dinamis bagi beragam karya, budaya, prestasi, dan kolaborasi. "Mari bersama menyambut setiap momen, karena Indonesia bukan sekadar tempat berlangsungnya sebuah acara, tetapi rumah bagi karya, budaya, prestasi, dan kolaborasi yang menginspirasi," pungkas Teddy.