Ayam Aduan Berujung Maut di Tabanan

Seorang pria berinisial KD ditemukan tewas mengenaskan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, setelah menjadi korban pengeroyokan massa. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat dini hari, 24 Juli, sekitar pukul 01.30 Wita, usai KD tertangkap basah mencuri seekor ayam aduan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kemarahan warga memuncak akibat maraknya kasus kehilangan ayam di wilayah tersebut, berujung pada tindakan main hakim sendiri yang merenggut nyawa pelaku.

Menurut keterangan Kasi Humas Polres Tabanan, Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayani, kepada internationalmedia.co.id, personel Polsek Baturiti tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 02.00 Wita. Saat itu, KD sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tak hanya itu, sepeda motor yang digunakan pelaku juga ditemukan hangus terbakar, diduga dibakar oleh warga yang emosi atas perbuatan KD yang kepergok mencuri ayam milik I Wayan Adi Suteja (31).

Di tempat kejadian perkara (TKP), petugas kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya, seekor ayam aduan yang menjadi pemicu insiden, satu bilah golok, serta sebuah tas berisi tang, ketapel, batu, dan sejumlah uang tunai. Tim Inafis Satreskrim Polres Tabanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi sidik jari untuk mengumpulkan petunjuk lebih lanjut terkait insiden pengeroyokan yang berujung maut ini.

Jasad KD kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum (RSU) Semara Ratih, Tabanan, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wiwik menambahkan, jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat sore, setelah proses identifikasi dan administrasi selesai. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap semua fakta dan kemungkinan adanya pelaku lain dalam insiden pengeroyokan tersebut.