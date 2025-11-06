Janji Manis Trump Berujung Pahit? Sindiran Pedas Menggema dari New York

Internationalmedia.co.id – Politisi New York, Zohran Mamdani, melontarkan sindiran tajam kepada mantan Presiden AS Donald Trump terkait janji kampanyenya yang kontras dengan kebijakan yang diambil selama menjabat. Mamdani menyoroti perbedaan antara retorika populis Trump dengan realitas yang dihadapi warga kelas pekerja.

Mamdani menekankan bahwa sekadar mengidentifikasi masalah yang dihadapi kelas pekerja Amerika tidaklah cukup. Menurutnya, janji-janji harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia menyoroti ironi janji Trump tentang harga bahan makanan yang lebih murah, yang kemudian diikuti dengan pemotongan tunjangan SNAP yang berdampak pada jutaan warga New York.

"Ini adalah presiden yang berkampanye dengan janji harga bahan makanan yang lebih murah, dan sekarang … telah bertindak lebih jauh dengan memotong tunjangan SNAP bagi hampir 2 juta warga New York," ujar Mamdani dalam sebuah konferensi pers.

Mamdani juga menyinggung ketakutan Partai Republik terhadap agenda yang diusungnya. Ia meyakini bahwa realisasi agenda tersebut akan menjadi kontras yang mencolok bagi lawan politiknya.

Sebelumnya, Trump mengomentari hasil pemilu dan menyalahkan penutupan kegiatan pemerintah serta ketidakhadirannya dalam pemungutan suara sebagai penyebab kekalahan Partai Republik. Trump juga sempat melabeli Mamdani sebagai seorang komunis.

Meskipun demikian, Trump menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintahan New York dan mendoakan kesuksesan kota tersebut. "Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Dan kita akan membantu mereka. Kita akan membantu mereka. Kita ingin New York sukses. Kita akan membantu mereka sedikit, mungkin," kata Trump.