Iran Bongkar Misteri Drone China Jatuh Curigai Dua Tetangga

Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran secara tegas menuntut penjelasan dari dua negara Teluk, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Tuntutan ini muncul pasca insiden penembakan jatuh sebuah drone buatan China, Wing Loong II, yang terdeteksi melintas di wilayah udara Iran pekan lalu. Insiden ini, yang terjadi di tengah berkecamuknya konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, memicu spekulasi serius mengenai kemungkinan keterlibatan aktif negara-negara tetangga dalam pusaran perang tersebut. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Teheran melihat kejadian ini sebagai bukti potensial ‘keterlibatan aktif’ dalam konflik yang sedang berlangsung.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa drone asing tersebut berhasil dilumpuhkan oleh pertahanan udara Iran saat mengudara di atas kota Shiraz pada Kamis (2/4) pekan lalu. Baghaei, seperti dikutip dari laporan South China Morning Post (SCMP) pada Senin (6/4/2026), menegaskan bahwa puing-puing drone yang ditemukan dapat menjadi indikasi kuat "partisipasi langsung dan keterlibatan aktif" oleh beberapa negara tetangga "dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran."

Kecurigaan Iran secara spesifik mengarah kepada Arab Saudi dan UEA bukan tanpa alasan. Kedua negara Teluk tersebut memang dikenal sebagai operator utama drone pengintai dan serang presisi Wing Loong II buatan Beijing di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, baik Amerika Serikat maupun Israel tidak mengoperasikan jenis drone buatan China. Awalnya, puing-puing drone yang disebarkan oleh kantor berita Tasnim sempat diklaim sebagai MQ-9 Reaper buatan Amerika, namun identifikasi lebih lanjut mengonfirmasi bahwa itu adalah Wing Loong II, yang memiliki kemiripan ukuran dan penampilan.

Dalam pernyataannya yang tegas, Baghaei secara eksplisit menuntut klarifikasi dari "salah satu dari DUA NEGARA di kawasan yang merupakan pengguna drone ini!" meskipun tidak menyebut nama secara langsung. Jika terbukti Saudi atau UEA memang mengoperasikan drone tersebut, hal ini akan menandai eskalasi signifikan dalam dukungan mereka terhadap operasi militer melawan Iran. Kedua negara Teluk tersebut diketahui berada di bawah tekanan kuat dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung ofensif terhadap Teheran. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab terkait tuduhan ini, begitu pula dari otoritas Beijing.

Menariknya, laporan dari Middle East Eye menyebutkan bahwa Iran sendiri telah menerima pasokan drone dari China, khususnya jenis Kamikaze, sebelum pecahnya perang melawan AS-Israel pada 28 Februari lalu. Namun, jenis drone Kamikaze ini berbeda dengan Wing Loong II yang dapat digunakan berulang kali, menambah kompleksitas dinamika penggunaan teknologi drone di wilayah yang bergejolak ini.