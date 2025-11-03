Internationalmedia.co.id – Presiden China, Xi Jinping, membuat kejutan dengan melontarkan candaan soal mata-mata saat memberikan hadiah ponsel pintar kepada Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung. Momen langka ini terjadi di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan, dan langsung menjadi sorotan media.

Xi Jinping memberikan dua ponsel pintar Xiaomi dengan layar buatan Korea kepada Lee Jae Myung. Pertukaran hadiah ini kemudian diwarnai dengan candaan yang membuat suasana menjadi lebih cair.

"Apakah jalur komunikasinya aman?" tanya Lee, yang kemudian dijawab Xi dengan, "Anda harus memeriksa apakah ada backdoor." Istilah backdoor sendiri merujuk pada perangkat lunak yang memungkinkan pemantauan oleh pihak ketiga.

Candaan Xi ini disambut tawa dan tepuk tangan oleh Lee Jae Myung dan para hadirin. Momen ini menjadi perbincangan hangat karena Xi Jinping jarang terlihat melontarkan lelucon, apalagi yang berkaitan dengan isu sensitif seperti spionase.

Juru bicara kepresidenan Korea Selatan, Kim Nam Joon, menyatakan bahwa momen tersebut menunjukkan kedekatan antara kedua pemimpin. "Jika bukan karena chemistry seperti itu, lelucon semacam itu tidak akan mungkin terjadi," ujarnya, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.