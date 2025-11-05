Close Menu
Geger! Drone Tak Dikenal Lumpuhkan Bandara Brussels

Gunawati
Internationalmedia.co.id – Bandara utama di Brussels, Belgia, mendadak menghentikan seluruh penerbangan pada Selasa (4/11) waktu setempat akibat penampakan sebuah drone misterius. Langkah drastis ini diambil demi menjamin keselamatan penerbangan dan penumpang.

Juru bicara Bandara Brussels mengkonfirmasi bahwa tidak ada pesawat yang diizinkan lepas landas maupun mendarat akibat insiden ini. "Tidak ada penerbangan yang berangkat atau tiba karena dugaan drone," ujarnya kepada AFP.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Sebagai tindakan pencegahan, lalu lintas udara di bandara terbesar kedua di Belgia, Charleroi, juga turut dihentikan sementara. Pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitas atau motif di balik kemunculan drone misterius tersebut. Penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung untuk mengungkap misteri ini.

