Garda Nasional AS Ditembak di Jantung Ibu Kota, Pelaku Dibekuk!

Internationalmedia.co.id – Insiden mengejutkan terjadi di pusat kota Washington DC, Amerika Serikat, di mana dua anggota Garda Nasional AS menjadi korban penembakan. Peristiwa yang berlangsung hanya beberapa blok dari Gedung Putih ini sontak memicu respons cepat dari aparat keamanan.

Kepolisian Washington DC bergerak sigap dan berhasil mengamankan lokasi kejadian serta menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai pelaku penembakan. Informasi ini disampaikan langsung melalui akun X resmi kepolisian. "Tempat kejadian perkara sudah diamankan. Satu tersangka telah ditahan," demikian pernyataan singkat dari Kepolisian DC.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump telah mendapatkan informasi lengkap mengenai insiden tragis ini. Noem juga menyampaikan keprihatinannya dan terus memantau kondisi kedua anggota Garda Nasional yang menjadi korban.

"Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan dua anggota Garda Nasional yang baru saja ditembak beberapa saat yang lalu di Washington DC," tulis Kristi Noem di akun X pribadinya, mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan moral bagi para korban. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif di balik penembakan ini.